Snow Manの向井康二さんは3月21日、自身のInstagramを更新。テニスを楽しむ姿を披露しました。【写真】向井康二のテニス姿！「部活一緒やったら完全に恋！」向井さんは「テニスやのに服がゴルフ笑」とつづり、3枚の写真と2本の動画を投稿。ゴルフウエアブランド・Puma Golfのロゴが入ったTシャツにジャージのパンツ姿で白いキャップ帽をかぶり、テニスを楽しむ様子を披露しています。動画ではサーブを打つ姿も。コメントでは「子供