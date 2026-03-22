◇米女子ゴルフツアーファウンダーズ・カップ第3日（2026年3月21日カリフォルニア州シャロンハイツ・クラブ＝6542ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、17位で出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が67で回り、通算9アンダーで5位に浮上した。首位キム・ヒョージュ（30＝韓国）と8打差。ともに、この日のベストスコア66をマークした畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が通算7アンダーで14位、