お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけしさんが、自身のブログを更新。「ガラケー」を卒業したことを明かしました。 【写真を見る】【 サンド・富澤 】 「ガラケーを卒業することとなりました」「ネタを書いたり、パカパカしたり、沢山の思い出がいっぱいです」その後「これからはガラホで行けるとこまで行きたい」富澤たけしさんは「3月末で3Gの電波終了に伴い、長年愛用してきたガラケーを卒業することとなりまし