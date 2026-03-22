【ロンドン＝市川大輔】２０日の欧州債券市場で長期金利が上昇した。英国の長期金利の代表的な指標となる１０年物英国債の流通利回りは一時、５・０％をつけた。５％台にのせるのは、２００８年以来、１８年ぶり。中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰で物価上昇（インフレ）が懸念された。英長期金利は、米国とイスラエルがイランを攻撃する前日の２月２７日に４・３％程度だったが、その後上昇基調となっていた。２