神戸国際大付―九州国際大付タイブレークの11回裏九州国際大付2死一、三塁、吉田の2点二塁打で一走柴原（右から2人目）がサヨナラの生還＝甲子園九州国際大付が競り勝った。2―3の延長十一回2死一、三塁、吉田が左中間に逆転サヨナラの2点二塁打を放った。先発の岩見が要所で踏ん張って8回2失点。2番手の渡辺は安打を許さず、十一回のピンチを1点で抑えた。神戸国際大付は6犠打と手堅く攻めたが、もう一押しを欠いた。十回無