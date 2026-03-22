女優・大原優乃（26）が21日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。福原遥（27）との海外旅行について語った。福原と親交が深く、「はるちゃんと仲良くしてもらってて。去年一緒に旅行行きました。パリに行きました」と大原。「美術館行ったり、洋服買ったり、ディズニー行きました」と振り返った。これにMCの元TOKIOの松岡昌宏は「パリ？熱海とかにしたほうがいいんじゃない