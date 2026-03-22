アメリカのトランプ大統領は21日、イランがホルムズ海峡を48時間以内に開放しなければ「イランの発電所を壊滅させる」との考えを示しました。これに対し、イラン側は反発しています。トランプ大統領は21日夜、SNSに、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ「アメリカはイランの最大の発電所を最初の標的として、あらゆる発電所を攻撃して壊滅させる！」と投稿しました。ホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油価格