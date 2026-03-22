HYBEがBTSのカムバックショーに関連して謝意を伝えた。HYBEは3月22日、公式立場を通じ「昨日、光化門(クァンファムン)で開催されたBTSの公演に寄せられた温かい声援と配慮に、心から感謝申し上げます」と述べた。【関連】現地レポート/BTSの完全体復活の衝撃(写真10枚)この日、HYBEは「まず、大韓民国を象徴する景福宮(キョンボックン)と光化門(クァンファムン)を公演会場として提供してくださった当局に深く感謝いたします」とし