◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島―千葉（２２日・メルスタ）７連勝を目指す鹿島は、ホームに千葉を迎える。千葉とのリーグ戦での対決は２００９年以来となる。前節の町田戦（３〇０）で３１９日ぶりの復帰を果たしたＤＦ関川郁万を先発に抜てき。植田直通とセンターバックでコンビを組む。左サイドバックには小川諒也が入った。中盤は三竿健斗と樋口雄太のコンビ。サイドハーフには荒木遼太郎とエウベルを起用