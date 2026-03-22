◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス最終日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）、同ランク２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）、５年ぶりの優勝がかかる３８歳の笠りつ子（ＰＧＭ）が通算２アンダーでトップに並んで後半に入った。前週優勝の菅楓華（ニトリ）が１１番までに３つスコアを伸ばし、鈴木愛（セールスフォ