◆大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は千秋楽の２２日、エディオンアリーナ大阪で三賞選考委員会を開いた。殊勲賞は３度目の優勝を果たした東関脇・霧島（音羽山）が満票で初めての受賞。敢闘賞は新三役で勝ち越しを決めた西小結・熱海富士（伊勢ケ浜）、終盤まで優勝争いに絡んだ西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）、新入幕で千秋楽に２ケタの勝ち星を狙う西前頭１３枚目・藤青雲（藤島）がい