◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島―千葉（２２日・メルカリスタジアム）千葉がアウェーで鹿島と対戦する。リーグでの対戦は２００９年以来１７年ぶり。その年は鹿島に連敗だった。メルカリスタジアム（当時カシマスタジアム）での最後の勝利は２００６年１０月１４日のリーグ戦（４〇０）。同年は国立で行われたナビスコ杯決勝で鹿島を破りタイトルも獲得した。茨城・神栖市出身の石川大地は先発出場で初の故郷凱旋