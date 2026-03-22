■第98回選抜高校野球大会4日目・1回戦神戸国際大付 3ー4× 九州国際大付 延長11回タイブレーク（22日阪神甲子園球場）神戸国際大付（兵庫）が九州国際大付（福岡）に延長11回タイブレークの末、逆転サヨナラ負けで、5年ぶりの選抜での白星を逃した。近畿大会王者として臨んだ昨秋の明治神宮大会の決勝で敗れた相手に再び敗れ、初戦で姿を消した。出場は5年ぶり6回目で、最高成績は05年大会の4強。昨秋は16年ぶりに近畿大会