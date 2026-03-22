オードリーの若林正恭が２２日、東京・アミノバイタルフィールドで初の小説「青天」（文藝春秋）のサイン本“ハンドオフ”お渡し会を行った。若林は喉の療養のため３週間の休養を取っていた。１３日に日本テレビ系で放送された「第４９回日本アカデミー賞」の授賞式でナビゲーターとして出演し、１４日深夜にはニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演していた。この日は休養後初めてファンの前に姿を見せ、