お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が21日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが11歳の誕生日を迎えたことを報告した。【映像】菊池桃子、乳児期に脳梗塞を発症した長女と韓国旅行へ この日、小原は誕生日を迎えた誠希千くんへの祝福コメントに「ありがとうございます」と感謝を述べ「誠希千がうまれてからブログの読者になって下さった方が激激激増しました」「一緒に成長を見守ってくださってほんとーーーに有難