■第98回選抜高校野球大会1回戦神戸国際大付 3ー4x 九州国際大付（22日、阪神甲子園球場）4年ぶり4回目の出場の九州国際大付（福岡）は神戸国際大付（兵庫）にサヨナラ勝利を飾り、初戦突破。試合は3ー2と1点ビハインドで迎えた延長11回タイブレーク、3番・吉田秀成（2年）が2点適時打を放ち試合を決めた。投げては先発した岩見輝晟（2年）が8回142球の力投し、2人目・渡邉流（3年）も好救援。九州国際大付は昨秋の明治神宮大