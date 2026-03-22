核開発の研究施設のあるイスラエル南部に21日、イランの弾道ミサイルが着弾し、130人以上が負傷しました。イスラエルメディアによりますと、南部アラドにイランのミサイル攻撃がありましたが、イスラエル軍が迎撃に失敗し、10人の重傷者を含む88人が負傷しました。また南部ディモナにもイランのミサイルが着弾し、重傷の12歳の少年を含む51人が負傷しました。ディモナには核開発の研究施設などがあり、イランはナタンズのウラン濃