新型RAV4 PHEVの高性能ぶりを象徴する「GRスポーツ」も新設定トヨタは2026年2月19日、ミドルサイズSUV「RAV4」のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを、同年3月9日に発売すると発表しました。2025年12月に先行発売されたハイブリッド（HEV）モデルに続き、PHEVの投入によって新型RAV4のブランド価値をさらに強固なものにしています。【画像】超カッコいい！ これが「600万円台」のトヨタ「新型RAV4」“大本命モデル”です！