全寮制の高校に通う息子のユウトが帰省することになり、私は嬉しくて張り切って準備しました。できるだけおいしいものを食べさせたい親心……ユウトの好きな食材を選びながら、「アレを作ったら喜ぶかな」と想像するだけで楽しくなります。ようやく準備が整い、あとは帰りを待つだけ……そんなタイミングでユウトが予定より早く帰宅しました。元気そうな姿にほっとします。ところが、テーブルに置いてあったスナック菓子に夢中にな