平和公園の原爆供養塔に安置されている引き取り手のない約７万人の遺骨のうち、遺髪のＤＮＡ型鑑定で身元が判明した遺骨が遺族へ引き渡されました。 原爆供養塔の前で、遺族へ引き渡されたのは１３歳で被爆死した梶山初枝さんの遺骨です。 去年５月、梶山さんの遺族が納骨名簿に「鍛治山ミチ子」と記されていた遺骨について「梶山初枝」ではないかと広島市に問い合わせていました。 市は去年１２月に初めて骨つぼの中にあった遺