広島電鉄の新ルート「循環線」の開業を前に地元の人たちが停留場整備の仕上げ作業を行いました。 路面電車の「循環線」は既存の２路線を南区の的場町交差点でつなぎ、約７キロ・２１の電停を循環します。 ２２日は開業を前に地元町内会の人らが、停留場整備の仕上げとして路面電車がデザインされたレリーフを的場町停留場に取り付けました。 ●的場町一丁目町内会 可部典良会長「停留場ができる、人の流れができる