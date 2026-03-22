歌手の和田アキ子（75）が22日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。高市早苗首相（65）に謝罪する場面があった。番組は来週29日に40年の歴史に幕を閉じる。最終回を目前に控え、番組では名物クイズ企画復活。2002年から2003年にかけて放送されていた文字並べクイズ「おまかせロストワールド」を行った。バラバラにされたひらがなを並べ替えて、有名人を導き出すもの。実に22年ぶりの復活。最初の問題は