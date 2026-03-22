タレントのYOU（61）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。自身の将来について語った。この日は女優、歌手の小泉今日子、女優の飯島直子とトークを展開。YOUは「結婚、全員やめてるんだ」と3人とも離婚をしているとあらためて発言し、驚いた表情。飯島は「そうです」と語り、小泉は「君たち2回ずつ。私1回」と続けた。それでも飯島が「今後はどうですか？」と再婚について切り込むと、小泉は「私は