お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が21日、自身のXを更新。出演した番組で大スベリしたことを報告した。西野は20日、フジテレビ系生番組「ぽかぽか」に出演した。21日の更新では「『ぽかぽか』(フジテレビ)で、血を吐くほどスベった」と記し、左右の頬を両手の指でつまみ、口の両端を上げて激しい“変顔”をしている自身の近影を添付した。すると相方のカジサックこと梶原雄太が21日、自身のXに、この西野のドアップ“変