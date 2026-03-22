お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。ホルムズ海峡への船艦派遣をめぐり、高市早苗首相に「憲法改正をどう考えていくのか」と投げかけた。高市氏はトランプ大統領との日米首脳会談後の会見で、ホルムズ海峡への船艦派遣について「日本の法律の範囲内でできることできないことを詳細にきっちりと説明した」と述べた。太田は「NATO、欧州は『この戦争は自分たちの戦争