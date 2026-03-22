【モデルプレス＝2026/03/22】King ＆ Princeの永瀬廉が、3月21日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）に出演。【写真】永瀬廉、“思い出の地”でのオフショット◆永瀬廉「自分たちが歩もうと思った道を正解にできている自信がある」今回の放送では、2人体制から1000日目となる日に高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）にインタビューした映像が放送。「この3年間