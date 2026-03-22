俳優の北乃きいさん（35）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。35歳の誕生日を報告した。「たくさんの『おめでとう！』をありがとうございます」北乃さんは、「本日、35歳になりました」といい、夜の道を、花束を手にして歩いているショット5枚を投稿した。北乃さんは、「10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う」「今から40代が楽しみだ」と語った。最後に「