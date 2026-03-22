◆センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４×―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）神戸国際大付の注目の打者、石原悠資郎外野手（３年）は３度の好機で悔しい結果に終わった。延長タイブレークの１０回１死二、三塁で一飛に倒れ、チームは無得点。「あそこで１本打てたら勢いがつくし、勝てると思った。なんとかしたかったです」と悔しがった。昨秋の明治神宮大会の決勝で敗れた九州国際大付との再