◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節川崎―横浜ＦＭ（２２日・ＭＵＦＧ国立）川崎が横浜ＦＭとの神奈川ダービーを国立で行う。クラブにとって新国立となってからは、初となるホームゲーム開催。前節は、主将ＭＦ脇坂、ＦＷエリソンのゴールで東京Ｖを２―０で下し、開幕節（２月８日・柏戦）以来となる９０分勝利で勝ち点３獲得となった。前節途中交代したＤＦ谷口に代わり、センターバックは川崎Ｕ―１８出身で１８歳ルー