日本歴代８位（２時間２０分３１秒）の記録を持ち、１日の東京マラソンを最後に現役を引退した細田あい（３０）＝エディオン＝が、実業団ランナーの中山顕（２９）＝ホンダ＝と結婚したことを発表した。細田は２２日、自身のインスタグラムを更新。「いつも応援してくださっている皆様へご報告ですこのたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました」と記し、指輪をつけた手が触れ合っている２人の写真をアップ。「競技に向