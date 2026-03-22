巨人は２２日の楽天とのオープン戦（東京ドーム）を能登半島地震・豪雨災害の被災地を支援する「復幸へ、ともに。」デーとして実施する。石川県能登地方の少年野球２６チームに所属する児童ら約１３０人を試合に招待するほか、試合前に球場内コンコースで中川皓太投手、泉圭輔投手、田中瑛斗投手、大勢投手が招待児童とともに募金活動を行った。各選手は募金に参加したファン一人一人とハイタッチをしながら３０分以上活動に