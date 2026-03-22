海外ブックメーカーの「ｂｅｔ３６５」は、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）の３つのＧ１レースのオッズを設定している。２２日の時点で、ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）では、昨年３着のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が１・４４倍で断然１番人気となっている。２番人気が前哨戦のアルマクトゥームクラシックを制した地元ＵＡＥ勢のメ