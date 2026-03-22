◆センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４Ｘ―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。延長１１回タイブレークの末、４年ぶり４度目の出場となった九州国際大付（福岡）が今大会初のサヨナラ勝ちで、４年ぶりに初戦を突破。明治神宮大会Ｖ校が同準Ｖ校を返り討ちにした。＊＊＊１８７センチの２年生左腕・岩見輝晟（らいせ）は先発し、８回を投げて