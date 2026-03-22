人気の「ポーチドエッグ」 朝食の大定番である玉子料理。その中でも人気なのが、ニューヨーク生まれの「エッグベネディクト」で使う「ポーチドエッグ」。「落とし玉子」という意味の「ポーチドエッグ」は、半熟玉子や温泉卵とは違い、酢を入れたお湯に玉子を入れてゆでたもの。そう聞くと簡単そうですが、実際作ると意外に難しいという意見もチラホラ聞きます。そこで今回は、放っておくだけで簡単に作れる、その名も「放置ドエッ