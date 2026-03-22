◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)世界女子カーリング選手権は21日、準々決勝と準決勝が行われ、日本代表のロコ・ソラーレが準決勝でカナダに敗れました。準々決勝はトルコと対戦。第6エンドで3点を奪われ3-4と逆転を許します。それでも第7エンドに藤澤五月選手のダブルテークアウトで3点を取り返し、最終的に7-5で勝利しました。準決勝はカナダと対戦し、第1エンドで3点を奪われる苦しいスター