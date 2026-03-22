タレントの熊田曜子が２２日、都内で行われた写真集「ＧＲＡＶＩＴＹＬＥＳＳ」（双葉社）の発売記念イベントに出演。４１冊目となる今作でも、４０代とは思えない鍛え抜かれた美しい肉体を惜しみなく披露し、出来栄えに自信を見せた。写真集で着用したという、肌の露出多めの超刺激的コスチュームで会見に登場した熊田は「午前中から刺激が強くてすみません」と恐縮し「朝の番組で放送が厳しそうだったら、首から上だけ映して