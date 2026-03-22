元スピードスケート金メダリストの高木菜那（※高ははしごだか、33）が22日、都内で行われた自著『7回転んでも8回起きる』（徳間書店）取材会に出席。妹・高木美帆（※高＝はしごだか）から絶賛されたことや、変化しつつある姉妹の関係性について語った。【写真】自著をアピールする高木菜那出版のきっかけは元ハンマー投げ選手・室伏広治の「せっかくなら本を出した方がいいよ」という言葉。同書では冬季オリンピックに3回出