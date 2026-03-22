◇オープン戦日本ハム ー ヤクルト（2026年3月22日エスコン）ヤクルトの池山監督は22日の日本ハム戦で新庄監督からプレゼントされたロゴ入りの赤マスクを試合で初めて着用した。メンバー表交換時には両指揮官ともおそろいの赤マスクを着用し、ホームベース付近で握手を交わした。池山監督は21日の試合後の囲み取材で「明日は新庄マスクです」と予告。「シーズンで使うかはクエスチョンマークです」と語っていた。