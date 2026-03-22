生活雑貨専門店を展開するロフトにて、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）の関連アイテムを販売する「スター・ウォーズ POP UP STORE」が3月23日から順次オープンする。【画像】記事内で紹介しているロフト先行、新商品の一例ロフト先行商品や新作映画関連の新商品、歴代シリーズの人気アイテムなどが多数登場。劇中の名シーンをモチーフにしたデザインや、名言を刺繍したソックス