タレントの杉浦太陽が22日、自身のアメブロを更新。次男・昊空（そら）くんが13歳の誕生日を迎えたことを報告し、自宅で開催された賑やかなバースデーパーティーの様子を公開した。【映像】辻希美、“豪邸”と話題の自宅「ソラのお友だちが集まって誕生日パーティー」と切り出した杉浦は、主役である昊空くんの友人はもちろん、長男・青空（せいあ）くんの友人もお祝いに駆けつけたことを報告。「みんなでワイワイ」と、大勢の