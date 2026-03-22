全国有数の漁獲量を誇る静岡県内のシラス漁が２１日、解禁された。同県富士市の田子の浦漁港には昨年度の初日の７倍近い約１０４１キロが水揚げされ、幸先の良いスタートを切った。早朝に十数隻が出漁。漁港では、仲買人らが船の戻りを待ち受ける中、山盛りのシラスのカゴが次々に水揚げされると、港は一気に活気づいた。「手応えが良かった。今年は期待できる」と漁師の一人は豪快に笑い、すぐに２回目の漁に向かった。シラ