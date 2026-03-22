日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ディズニーランドロケショットを投稿した。自身のインスタグラムで「DayDay.のロケでディズニーランドへ！」とつづり始めた。「ディズニー好きの中間淳太さんとうえちゃんさんにオタク目線でガイドしていただくというこれ以上ない贅沢なロケでした」とカチューシャを付けたディズニーランドショットを投稿した。最後に「写真はランドで