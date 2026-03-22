ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」が22日、公式サイトを更新。メンバーのMORRIE（26）が発熱による体調不良でライブを欠席すると発表した。公式サイトを通じて「いつもBUDDiiSへ温かい応援を頂きまして、誠にありがとうございます」と書き出して「メンバーのMORRIEですが発熱による体調不良の為、本日出演の下記公演を欠席とさせていただきます」と報告。この日、東京エレクトロンホール宮城で開催予定の「