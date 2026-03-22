【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 ブレーメン（日本時間3月21日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】長田澪、一撃必殺の美しすぎる“高精度ロングフィード”ブレーメンの日系ドイツ人GK長田澪が、局面を変える高精度のロングフィードを蹴り込んだ。カウンターの起点となるパントキックにファンたちが反応している。長田は、日本時間3月21日に行われたブンデスリーガ第27節のヴォルフスブルク戦に先発で出場した。立ち