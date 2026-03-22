“レジェンド”グラビアアイドル熊田曜子（43）が3日、都内で、41作目となる写真集「GRAVITYLESS熊田曜子写真集」（双葉社）発売記念イベントに出席した。同写真集内で披露している際どい衣装で登場すると、百戦錬磨の取材陣もどよめいた。だがそこには、ファンへの思いが込められている。「せっかくお会いできるので、今日の私を目に焼き付けていただいて、またお家に帰ってゆっくり写真集も堪能していただきたいなと思い、この