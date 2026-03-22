ハローキティ、そしてサンリオを愛するファンのみなさんに、嬉しいオトク情報です。ヤマト運輸では、ハローキティとのコラボキャンペーン「宅急便50周年贈り物大作戦！」を2026年3月31日まで開催中です。今なら、特別なデザインが描かれた「限定ステッカー」がもらえます。レアなキティがたっぷり♡キャンペーン期間中、ヤマト運輸営業所へ持込もしくはドライバー集荷で宅急便を発送すると、「限定ステッカー」がランダムで1