旬のいちごを使ったスイーツがずらりと並び、見た目の華やかさや可愛さも魅力的な春のアフタヌーンティー。2026年現在、SNSで話題の都内のアフタヌーンティーを厳選して3つ紹介します。「鉄板焼アフヌンとは、、！？」【北品川】東京マリオットホテル4月30日まで提供中の「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」は、濃厚な甘さが特徴のブランドいちご「あまりん」と、ホテル自家製のビーントゥバーチョコレートのマリ