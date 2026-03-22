3月22日（現地時間21日）、ヒューストン・ロケッツのケビン・デュラントが、本拠地のトヨタ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦で大記録を打ち立てた。 ロケッツが109－117とビハインドを背負って迎えた第4クォーター残り3分35秒、リード・シェパードから右コーナーに構えるデュラントにアシストし、ボールを受けたデュラントが3ポイントシュӦ