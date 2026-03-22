加齢黄斑変性による失明を予防するには、早期発見と早期治療が何よりも重要です。症状が軽い段階で治療を開始すれば、視力の維持や改善が期待できます。しかし、初期症状は気づきにくいことが多いため、定期的な検診と自己チェックの習慣が欠かせません。このセクションでは、早期治療がもたらす予後の改善効果と、定期検診の重要性について詳しく解説します。 監修医師：柿崎 寛子（医師） 三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA