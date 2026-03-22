糖尿病は、がん・心疾患・脳血管疾患といった三大疾病のリスクを高めることが知られています。高血糖状態が続くことで血管や臓器に負担がかかり、これらの重篤な疾患の発症につながる可能性があります。生命予後に大きく影響するこれらの疾患を予防するためには、血糖管理とともに、包括的なリスク管理が重要です。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台